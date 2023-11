Atterupgaards Orthilia naar Cornelia Munch Sinding

De Olympische merrie Atterupgaards Orthilia (Gribaldi x Donnerschlag) vervolgt haar carrière onder het zadel van de Deense jeugdamazone Cornelia Munch Sinding. De amazone is de dochter van fokster Kristine Munch Sinding van Stutteri Atterupgaard, daarmee komt Orthilia dus naar 'huis'. De achttienjarige Oldenburger-merrie was met Fiona Bigwood, Nanna Skodborg Merrald en korte tijd met Agnete Kirk Thinggaard actief op internationaal Grand Prix-niveau.

Cornelia Munch Sinding kondigde de komst van Orthilia op social media aan. De zeventienjarige amazone nam met de pony Terbofens Charico in 2021 en 2022 deel aan de Europese Kampioenschappen. In 2021 leverde haar dat teamzilver op, individueel eindigde ze toen op de vijfde plaats. Een jaar later mocht ze team- en individueel brons in ontvangst nemen. Dit jaar maakte ze met Hjorth’s Zarina (v. Blue Hors Zack) en Lord Hamilton (v. Lord Loxley I) de overstap naar de junioren.

Grootste successen met Bigwood

Atterupgaards Orthilia begon haar internationale carrière op het hoogste niveau met Fiona Bigwood. In 2015 maakte ze deel uit van het Britse team dat teamzilver won op het Europees Kampioenschap in Aken. Het jaar daarop wonnen ze teamzilver op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, individueel eindigden ze zestiende in de Kür. Begin 2017 verkocht Bigwood de merrie aan Agnete Kirk Thinggaard. Met de Deense kon Orthilia haar prestaties die ze met Bigwood neerzette niet evenaren en in 2020 nam Skodborg Merrald de teugels over. In 2021 werd de combinatie op het EK in Hagen twaalfde in zowel de Grand Prix Spécial als de Kür, ook was er teambrons. In oktober 2022 reed Merrald de merrie voor de laatste keer de ring binnen in Lyon.

Bron: Horses.nl