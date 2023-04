Atterupgaards Orthilia naar Sophia Ludvigsen 

Sophia Ludvigsen heeft de teugels van de internationale Grand Prix-merrie Atterupgaards Orthilia (Gribaldi x Donnerschlag) overgenomen van haar collega-amazone Nanna Skodborg Merrald. De inmiddels achttienjarige Oldenburger-merrie van Blue Hors is bedoeld als Grand Prix U25-leerpaard voor de negentienjarige amazone. "Bij Blue Hors op stal hebben we een persoonlijkheid met veel ervaring, die ze gul deelt en waarmee ze nieuwe talenten op weg helpt", aldus Blue Hors.

Ludvigsen begon haar internationale carrière in 2017. Met Kentris Afrodite reed ze bij de pony’s en een jaar later volgde met Goerklintgaards Jericho (Jazz x Sunny Boy) de overstap naar de junioren. In 2019 begon ze met Safari Klintgaard (Sunny Boy x De Niro) bij de young riders.

Naar Blue Hors

Sinds 2020 maakt Ludvigsen deel uit van het Blue Hors Talent Program. Ze kreeg de beschikking over Blue Hors Quintana (Quantensprung x Desperados FRH) en Blue Hors Elliott (Erlando x Romanov) en sinds kort ook over de goedgekeurde hengst Blue Hors Veneziano (Vivaldi x Donnerhall). Dit jaar volgde de succesvolle overstap naar de Grand Prix U25. Met Quintano won ze op CDI Tolbert de U25 kür en met Elliott de young riders kür. Veneziano stuurde ze op hetzelfde concours naar de tweede plaats in de Inter B en de vierde plaats in de Inter II.

Orthilia

Met Fiona Bigwood maakte Orthilia meerdere keren deel uit van het Britse team. In 2015 wonnen ze teamzilver op het Europees kampioenschap en in 2016 volgde er teamzilver op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Daarna werd de merrie naar Denemarken verkocht. Na een korte carrière met Agnete Kirk Thinggaard nam Nanna Skodborg Merrald de teugels van de merrie over. Ze namen onder andere deel aan het EK in Riesenbeck in 2021 en datzelfde jaar werden ze op de wereldbekerwedstrijd in Lyon met bijna 84% tweede in de kür.

