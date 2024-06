Augusti Elias twee jaar na positieve dopingtests definitief geschorst

Bij de Spaanse dressuurruiter Augusti Elias werden in 2022 twee positieve dopingtests afgenomen. Op de vijfsterren Nations Cup in Compiègne en CDI4* Fritzens-Schindlhof werd Clenbuterol in het monster aangetroffen. Elias ging tegen de voorlopige schorsing in beroep, maar op 4 juni sprak het FEI Tribunaal uit dat de ruiter voor een periode van vier jaar geschorst is.

Clenbuterol wordt door sporters veelal gebruikt om het vetpercentage naar beneden te brengen. Elias ontkende in zijn verklaringen dit middel gebruikt te hebben, maar zei dat één van zijn paarden wel een supplement kreeg dat deze verboden stof bevatte. Op het ene moment beweerde hij bij het geven van dit supplement geen beschermende middelen zoals handschoenen gedragen te hebben, terwijl hij op een ander moment verklaarde dat hij wel latex handschoenen droeg.

Bewering houdt geen stand

Elias vertelde dat hij het supplement met blote handen gaf, omdat het bijgeleverde lepeltje verloren was gegaan. Hij beweerde dat hij onbewust zijn gezicht had aangeraakt, waardoor de Clenbuterol in zijn systeem terecht is gekomen. De FEI heeft deskundigenadvies ingewonnen, maar de beweringen van Elias hielden geen stand. Om aan de aangetroffen hoeveelheid Clenbuterol te komen, zou hij een theelepeltje (ca. 1-2 gram) van de stof oraal moeten hebben ingenomen.

Schorsing en boete

Op 4 juni sprak het FEI Tribunaal uit dat Elias voor vier jaar geschorst is. Zijn tijdelijke schorsing wordt daarmee verrekend. Daarnaast kreeg hij een boete van 5.000 Zwitserse frank en moet hij de gerechtelijke kosten van 3.000 Zwitserse frank betalen.

Bron: Eurodressage