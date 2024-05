Australische dressuurruiter (32) overlijdt na val van paard

De dressuurruiter Elliot Patterson is overleden. De 32-jarige Australiër stapte één van zijn paarden aan een lange teugel uit, maar het paard schrok en struikelde over zijn eigen achterbenen en kwam daarbij op zijn rechter zijde terecht. Patterson droeg bij het ongeluk een veiligheidscap, maar liep ernstig hersenletsel op. Na drie weken in coma op de IC overleed hij op 26 mei 2024.

Elliot Patterson begon zijn internationale carrière in de dressuursport in 2012. Met de Lauries Crusador xx-zoon Leandro stroomde hij van de young riders succesvol door naar de Grand Prix U25. In 2016 reed hij één internationale Lichte Tour-wedstrijd met Boronia HG (v. Breitling W) en in 2022 debuteerde hij met Santiago (v. Santiago) in de internationale Grand Prix. Dat jaar reed hij in Hagen en op CHIO Aken.

Kampioen

Het jaar daarop verscheen Patterson op het internationale toneel met Del Piero ZF (v. De Niro). Ze behaalden top drie-klasseringen in Caboolture QLD en Bawley Point. In maart dit jaar reed Patterson zijn laatste CDI. Op de Wereldbekerwedstrijd in Werribee werd de combinatie negende in de Grand Prix en zevende in de Kür. Dit jaar won hij goud op het Australisch Kampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden met Hollands Bend Francis (v. Franklin) en het jaar daarvoor met Selected (v. Secret). Ook won hij in de afgelopen jaren meerdere zilveren en bronzen medailles.

Alexis Hellyer

Patterson was sinds 2010 samen met Grand Prix-amazone Alexis Hellyer en op Valentijnsdag 2018 verloofde het stel zich. Ze hadden hun eigen stal in The Pines Performance Centre. “Mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn zonder jou Elliot. Je was het beste mens en ik zal je voor altijd missen”, aldus de amazone.

Bron: Horses.nl/Eurodressage/Instagram