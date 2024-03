Autobiografie Cathrine Dufour uitgeroepen tot Sportboek van het Jaar

Het boek 'Passage', de autobiografie van Cathrine Laudrup-Dufour is op het gala van de vereniging van Deense sportjournalisten uitgeroepen tot Sportboek van het Jaar 2023. Dat gebeurde in hetzelfde weekend dat Dufour met Mount St. John Freestyle zowel de Grand Prix als de Spécial in Herning won.

Dufour schreef het boek in samenwerking met auteur en journaliste Birgitte Wulff. Ze geeft in het boek een ongefilterd inzicht in wat nodig was om haar sportieve doelen te bereiken, haar ultieme droom te verwezenlijken en één van de beste amazones ter wereld te worden. “Het is een enorme erkenning en ik ben erg trots en vereerd”, vertelt Birgitte Wulff. “Het is een fantastische samenwerking geweest en ik ben heel dankbaar dat ik Cathrine’s eerlijke en moedige verhaal heb mogen vertellen.”

Het boek is vooralsnog alleen in het Deens uitgegeven.

Bron: Ridehesten