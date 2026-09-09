Babygeluk voor Stefan Lehfellner en Victoria Max-Theurer

Savannah Pieters
Babygeluk voor Stefan Lehfellner en Victoria Max-Theurer featured image
Victoria Max-Theurer en Stefan Lehfellner. Foto: Becker/Equitaris
Door Savannah Pieters

Victoria Max-Theurer en Stefan Lehfellner zijn voor het eerst ouders geworden. De Oostenrijkse dressuuramazone beviel op maandag 7 september van een zoontje. Theodor werd om 8.10 uur geboren.


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