Babygeluk voor Stefan Lehfellner en Victoria Max-Theurer

Victoria Max-Theurer en Stefan Lehfellner zijn voor het eerst ouders geworden. De Oostenrijkse dressuuramazone beviel op maandag 7 september van een zoontje. Theodor werd om 8.10 uur geboren.
media was. een dat reden verwachtten. kindje eerste kleine hun maakte sociale Lehfellner de voor maart het haar dat liet olympische weten via deelde zwangerschap nieuws en wedstrijdpauze Max-Theurer seizoen destijds afgelopen en dit mooiste amazone De heuglijke bekend zij
Bron: Pferdesport Horses.nl/Der
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.