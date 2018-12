Dressuuramazone Chantal Nijpjes en haar partner Bart zijn trotse ouders geworden van een dochter. Het meisje heeft de naam Gaby Elisabeth gekregen.

“Daar ben je dan! We zijn dolgelukkig”, meldt dressuurstal Nijpjes over de geboorte van Gaby Elisabeth die met een keizersnede ter wereld kwam. De baby weegt 3,720 gram en is 53 centimeter. Kersverse moeder Chantal Nijpjes en haar dochter maken het goed.