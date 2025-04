Barbançon verkoopt Habana Libre A

Morgan Barbançon heeft Habana Libre A (Zizi Top x United, fokker Mr. Ackermans) aan een Poolse amazone verkocht, dat meldt Eurodressage. De Franse amazone reed de dertienjarige KWPN-ruin op internationaal Grand Prix-niveau en reed hem in 2023 op het EK Dressuur in Riesenbeck.

Barbançon heeft Habana Libre A verkocht aan de 58-jarige Anna Katarzyna Wilson, die in Groot-Brittannië woonachtig is. De Poolse amazone komt sinds 2021 op internationaal Grand Prix-niveau uit.

Habana Libre A liep op zesjarige leeftijd het WK Jonge Dressuurpaarden met Diederik van Silfhout in het zadel, maar was toen al in het bezit van de familie Barbançon. In 2020 maakte hij zijn internationale Lichte Tour-debuut met Morgan Barbançon en twee jaar later volgde de overstap naar het hoogste niveau. Op CHIO Rotterdam 2023 zette de combinatie één van hun beste resultaten neer. Daar wonnen ze met 79,82% de Grand Prix Kür.

Bron: Horses.nl/Eurodressage