Beatriz Ferrer-Salats Olympisch paard Delgado met pensioen

Delgado (De Niro x Weltmeyer) van Beatriz Ferrer-Salat neemt twee jaar na zijn laatste internationale wedstrijd, het Europees kampioenschap in Rotterdam, op de Madrid Horse Week officieel afscheid van de sport. De inmiddels twintigjarige Westfaler liep in 2016 naar de tiende plaats op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro en scoorde op het Europees kampioenschap een jaar daarvoor individueel brons.

Daarnaast werden Beatriz Ferrer-Salat en Delgado individueel dertiende op de Wereldruiterspelen in Tryon (2018) en maakten ze deel uit van het Spaanse dressuurteam dat aan start kwam op het EK in Rotterdam. Daar werd Delgado in de Grand Prix Spécial uitgesloten vanwege onregelmatigheid. Een comeback maakte de sympathieke vos daarna niet meer.

Bron: Dressprod/Horses.nl