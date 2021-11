Beierse ereprijs voor Jessica von Bredow-Werndl

Regerend Olympisch- en Europees kampioene Jessica von Bredow-Werndl heeft zaterdagavond uit handen van Dr. Markus Söder de Persönlichen Preis des Bayerischen Ministerpräsidenten uitgereikt gekregen. Die ereprijs ontving de Duitse amazone voor het winnen van dubbel Olympisch goud en drie Europees gouden medailles.



Von Bredow-Werndl had de prijs bij wijze van spreken bij haar thuis in Aubenhausen in ontvangst kunnen nemen. De amazone traint namelijk Selina Söder en haar voormalig Grand Prix-paard Zaïre-E (Son de Niro x Jazz). Selina is de dochter van Dr. Markus Söder.

Bij de uitreiking waren alle Beierse medaillewinnaars van de Spelen in Tokio aanwezig. Veel van de prijswinnaars waren later op de avond aanwezig bij het Sportpreis-Gala.

Bron: St. Georg