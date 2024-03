Belgische Grand Prix-amazone Ona Dewaegenaere (44) onverwachts overleden

Ona Dewaegenaere is op 44-jarige leeftijd onverwachts overleden. De Belgische amazone reed in haar periode bij de jeugd meerdere Europese Kampioenschappen en reed later bij de senioren op Grand Prix-niveau. Met Dabanos d'O4 (Abanos x Donnerschlag), een paard dat ze later ter beschikking stelde aan haar toenmalig trainer Jeannette Haazen, reed ze internationaal Grand Prix.

Ona Dewaegenaere reed in 1997 het EK bij de junioren en won daar met het team brons. In 1998 volgde op het EK young riders in Hickstead opnieuw brons met het team. Het jaar daarop nam ze opnieuw deel aan het EK. Alle drie de EK’s reed ze met Apollo (Akzent II x Tin Rocco).

Doorbraak

De amazone reed vervolgens met Mircodion (Uniform x Darwin) en Warina Utopia (OO Seven x Ferro) internationaal Lichte Tour, Floris van de Helle (Fiderhit x Weltart) reed ze nationaal op Lichte Tour-niveau. Haar grote doorbraak volgde echter met Dabanos d’O4. In 2012 maakte ze haar internationale Grand Prix-debuut met hem en werd dat jaar vierde op het Belgisch Kampioenschap, een jaar later werden ze zesde. Tot mei 2015 bracht ze hem nog uit en gaf daarna de teugels over aan haar trainer Jeannette Haazen. Na een breuk tussen Haazen en Dewaegenaere haalde de amazone de Abanos-zoon naar huis en vormt sinds 2020 een combinatie met Alexa Fairchild.

Ona Dewaegenaere laat twee kinderen na. Haar achttienjarige zoon Yari van den Branden springt internationaal, zoon Tobi is een voetballiefhebber. Ze is op 14 maart overleden, vermoedelijk aan de gevolgen van een hartstilstand.

Bron: Eurodressage