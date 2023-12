Benedek Pachl verlaat Stal Hexagon, nieuwe uitdaging in Kapellen

De Hongaarse ruiter Benedek Pachl verlaat na vier jaar de stallen van Leunus van Lieren om een nieuwe uitdaging aan te gaan in België. Hij gaat daar werken voor de Nederlandse Marieke Ponzo Dieu-de Punder. In een recent interview aan de Hoefslag heeft zij laten weten een eigen stal te hebben gekocht net over de grens in Kapellen, de St. Hubert Horse and Countryclub. Vanaf 1 januari 2024 gaat ze, samen met Pachl en Demi Gisolf, op professionele voet paarden trainen (met name gericht op dressuur).

De 24-jarige Pachl is de zoon van de Hongaarse dressuurtrainer Peter Pachl. In 2019 verhuisde hij naar stal Hexagon in Nederland, waar hij zijn professionele carrière als ruiter begon. In het zadel van verschillende Hexagon-paarden nam hij tweemaal deel aan de Wereldkampioenschappen voor jonge paarden.

Marieke Ponzo Dieu-de Punder

Ponzo Dieu scoorde recent nog maar liefst 70,74 procent tijdens haar Zware Tour-debuut met Haliëgo (v.Diëgo) in Hellevoetsluis. Daar waar ze zichzelf eerst nog als amateur beschouwde, heeft ze er nu voor gekozen om op professionele voet verder te gaan, meldt ze op social media. In Benedek Pachl heeft ze een ruiter gevonden om dit avontuur mee aan te gaan. Vanaf 1 januari 2024 zijn ze tijdelijk gehuisvest bij APG Stables in Wuustwezel totdat de verbouwing in Kapellen is afgerond.

Bron: Horses.nl / Instagram