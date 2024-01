Bennie van Es en Friese hengst Tizian fan Ass uit elkaar

Bennie van Es vormt niet langer een combinatie met Tizian fan Ass (Epke 474 x Brandus 345), die hij uiterst succesvol uitbracht tot en met de Zware Tour. De 10-jarige Friese hengst is verkocht naar Zuid-Afrika en gaat zijn carrière voortzetten onder Grand Prix-amazone Chere Burger. Zij was met Anders 451 (Adel 357 x Ouke 313) op de WEG van 2014 de eerste en tot nu toe enige die met een Fries paard deelnam aan een WK.

De door Annelie Schaefer gefokte Tizian fan Ass van eigenaren Linda Anell en Kristoffer Johansson werd vanaf zijn vijfde opgeleid op Bennie van Es. Naast successen in de basissport liep de hengst als zevenjarige tot de laatste ronde mee in het selectietraject voor het WK Jonge Dressuurpaarden. In dat jaar (2021) werd Tizian genomineerd tot KFPS Paard van het Jaar.

Lichte en Zware Tour

In de Lichte Tour behaalden Van Es en Trizian scores tot dik 72% en verdiende de hengst het predicaat ‘Sport Elite’. Vorig jaar september volgde op de meerdaagse Subtopwedstrijd in Tolbert de overstap naar de Intermédiaire II waar het duo met scores van 67,108% en 69,412% ruimschoots het startbewijs behaalde voor de Grand Prix. Van de Grand Prix kwam het niet, nu de hengst vertrokken is naar Stoeterij Adelprag in Zuid-Afrika.

Serieus gaan nadenken

“Chere had al eerder paarden bij ons gekocht en toonde belangstelling voor Tizian. Sinds september vorig jaar zijn we er serieus over gaan nadenken, ook in samenspraak met eigenaren Linda Anell en Kristoffer Johansson. Nadat we filmpjes en gegevens hadden uitgewisseld, is Chere een week lang bij ons geweest om hem uit te proberen”, vertelt Bennie van Es aan Phryso. “Ze kon heel goed met hem overweg, ondanks dat hij vanaf zijn vijfde door niemand anders dan door mij en mijn partner Gosse Pieter gereden is. Ze wist dat fanatieke en sensibele van hem heel goed te managen en was helemaal weg van hem.”

Doorslag

“Zij is natuurlijk een fantastische amazone; dat gaf ook de doorslag in de overweging om Tizian te verkopen. Met haar in het zadel is Tizian in staat tot grote dingen, denken we. Bovendien kan hij in Zuid-Afrika hopelijk ook ingezet worden voor de fokkerij. Tizian komt uit een stam waar geweldige sportpaarden uit voort komen, zoals de vorig jaar bij hen overleden Wiebert 527 Ster Sport Elite, geboren als Wybren van Ass.”

Niks te leren

“Wij hebben nooit aan zijn talent getwijfeld”, vervolgt Van Es. Hij toonde altijd al veel aanleg voor de verzamelde oefeningen zoals piaffe, passage en pirouettes. Zijn wil om te werken, om te pleasen, dat maakte hem zo enorm speciaal! Gereden met een klein spoortje, hè, hij had een geweldige drive, in de goede zin van het woord. Een sportinstelling van jewelste. Ik moest altijd uitkijken dat hij niet teveel deed, want hij deed álles met gemak, wat ik ook vroeg. Hij was altijd fanatiek en vol energie. Ik hoefde hem niks te leren, hij snapte wat hij moest doen.”

Kans in fokkerij

Het was voor Bennie van Es en Gosse Pieter Hellinga een grote teleurstelling dat Tizian begin vorig jaar bij het KFPS niet werd goedgekeurd. “Zijn sportgenen en prestaties hadden die goedkeuring gerechtvaardigd”, aldus Van Es. “Een paard dat zo speciaal is en zulke kwaliteiten laat zien, had een kans in de fokkerij verdiend.”

