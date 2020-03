Bert Rutten ziet stalamazone Esmee Ingham vertrekken

Vanaf haar zestiende volgde Esmee Ingham clinics bij Bert Rutten en op een gegeven moment kreeg ze de kans om daar fulltime aan de slag te gaan. En zo verhuisde de amazone ruim vier jaar geleden vanuit Canada naar het Limburgse Hunsel. In de Subtop reed ze onder andere Grand Prix met Dimare (v. Van Gogh) en Lichte Tour met Alexandro P-dochters Hope en Galanta. Aan die tijd is nu een eind gekomen want Ingham is teruggekeerd naar Canada.

“Allereerst wil ik iedereen aanmoedigen om tijdens deze wereldwijde pandemie de veiligst mogelijke maatregelen te blijven nemen. Mijn hart gaat uit naar iedereen over de hele wereld die getroffen is door Covid-19. Dat is ieder van ons, of je nu besmet bent of niet. Misschien lijkt het nogal tegenstrijdig dat ik er in deze tijd voor gekozen heb om te reizen, maar het is voor mij enorm belangrijk om terug naar huis te gaan om dicht bij mijn familie en vrienden te zijn. Uiteraard na een quarantaineprocedure van twee weken”, aldus Esmee Ingham op social media.

Ander perspectief

Dat is voor Ingham niet de enige reden om terug te keren naar Canada. “Onlangs heb ik opnieuw een ernstige blessure aan mijn schouder opgelopen waardoor mijn professionele paardencarrière abrupt in een ander perspectief is komen te staan. Ergens in de toekomst, zodra de ziekenhuizen daar weer plek voor hebben, word ik geopereerd. Ik heb de hele moeilijke beslissing genomen om niet terug te keren naar Nederland voor mijn werk bij dressuurstal Rutten.”

Friet speciaal en frikandellen

De amazone kijkt met een goed gevoel terug op haar periode van vierenhalf jaar in Nederland. “Het was een ongelooflijk hoofdstuk in mijn leven. De Dutchies hebben mij met open en liefdevolle armen ontvangen. En mijn maag met friet speciaal en frikandellen gevuld. Ik heb me hier helemaal thuis gevoeld en het geluk gehad dat ik onderweg zoveel geweldige mensen heb ontmoet.”

Van young rider naar Grand Prix

Ingham, die als young rider naar Nederland kwam, is dankbaar voor de kansen die ze bij Rutten heeft gehad. “Dank Bert en Linda voor jullie geloof in de Canadese young rider. Jullie hebben me alle kansen gegeven om me te ontwikkelen en te leren. Ik ben nu officieel een Grand Prix-amazone en heb bijna zeventig procent behaald. Die kennis en ervaring ga ik in Canada gebruiken met mijn toekomstige paarden.”

