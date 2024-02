Betina Jæger Jensen verlaat Helgstrand Dressage

Na een periode van ruim negen jaar, stopt Betina Jæger Jensen als stalamazone bij Helgstrand Dressage. De Deense amazone heeft op social media aangekondigd dat ze zelfstandig verder gaat.

“Ik denk er al meerdere jaren over om zelfstandig te worden en dit jaar ben ik aan een nieuw hoofdstuk begonnen. Zoals ze zeggen, een nieuw jaar brengt nieuwe kansen met zich mee. Voor mij betekent dat, dat ik mijn baan bij Helgstrand Dressage inruil voor het leven als ZZP’er. Natuurlijk brengt dat gemengde gevoelens met zich mee, maar ik ben dankbaar voor de steun die ik gekregen heb”, aldus Jæger Jensen.

Negen jaar

Jæger Jensen is ruim negen jaar lang werkzaam geweest bij Helgstrand Dressage. “Ik kijk uit naar een periode waarin er meer tijd is om het individuele paard en de individuele ruiter te ontwikkelen, want educatie en lesgeven is een grote passie van me.”

Tryon

In de afgelopen jaren heeft de Deense voornamelijk de opleiding van de jonge dressuurpaarden voor haar rekening genomen, maar ze reed ook een aantal paarden op internationaal Lichte Tour- en Grand Prix-niveau. Met Belstaff (v. Brentano II) reed ze onder andere de Wereldruiterspelen in Tryon (70,140% in de Grand Prix). Met Very Keen (v. Oklund), Skovlunds Gamin G (v. Gagarin), Heartbreaker (v. His Highness) en Fogo De Lyw (v. Trovador) reed ze ook één of meerdere internationale Grand Prix’.

Quinn G.

Het hoogtepunt uit haar carrière is ongetwijfeld het winnen van goud op het WK Jonge Dressuurpaarden in 2023 met Quinn G (v. Quaterhit).

Bron: Horses.nl