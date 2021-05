Bijzondere bijscholingen op diverse topstallen

Wie met paarden werkt raakt nooit uitgeleerd. Dat geldt niet alleen voor ruiters, maar net zo goed voor trainers en juryleden. De KNHS is voortdurend op zoek naar kansen om haar trainers en juryleden van nog meer kennis te voorzien. Binnenkort staan er voor dressuurjuryleden vanaf Lichte Tour en niveau 5/6 dressuurtrainers bijzondere bijscholing gepland op diverse topdressuurstallen in Nederland.

Eerder werden juryleden vanaf Lichte Tour en dressuur trainers/coaches niveau 5/6 al geïnformeerd over bijscholingen, maar die konden vanwege de coronamaatregelen steeds niet doorgaan. Met een iets aangepaste indeling en uiteraard de nodige maatregelen, kunnen de speciale bijeenkomsten nu wel van start.

Het ‘gaan’ van paarden

Tijdens de bijeenkomsten die onder leiding staan van Marion Schreuder is het de bedoeling dat diverse combinaties in de baan verschijnen. Aanwezige trainers, coaches en juryleden zullen aan de hand van de verrichtingen samen ‘het gaan’ van de paarden bespreken.

Ethiek en welzijn

Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor vraagstukken over de paardensport in de politiek en zaken als ethiek en welzijn. Onderwerpen die uitermate belangrijk zijn voor de toekomst van de paardensport en dus items waarop moderne juryleden en coaches een antwoord moeten kunnen formuleren.

Kijkje in de keuken

Dressuurjuryleden vanaf Lichte Tour en niveau 5/6 dressuurtrainers worden dan ook van harte uitgenodigd deel te nemen aan de stalbezoeken annex bijscholingen. Het is natuurlijk altijd leuk en leerzaam om tijdens de stalbezoeken een kijkje te krijgen in de keuken van deze stallen, maar het is tegelijkertijd een bijeenkomst waar we met elkaar afstemmen wat wordt verstaan onder het goedgaande paard. Ook is het van belang dat we dit bekijken vanuit de leerlijn die we met elkaar hebben neergezet.

Gemeenschappelijk doel

Vraagstukken die zeker aan de orde komen zijn: Spreken we als trainers en juryleden dezelfde taal? Willen we als trainers en juryleden hetzelfde beeld zien? Wat ziet en hoort de buitenstaander? Met elkaar hebben wij het gemeenschappelijk doel om het mooie en unieke aan de dressuursport aan iedereen te tonen.

De volgende stalbezoeken staan gepland:

*U kunt zich inschrijven voor maximaal één bijscholing. Voor iedere bijeenkomst geldt VOL=VOL

Vanwege de Coronamaatregelen zullen de groepjes tijdens deze bijscholing klein zijn. Mocht een stalbezoek vanwege de Coronamaatregelen niet door kunnen gaan dan wordt deze verzet naar een later te bepalen moment tijdens deze licentieperiode.

Het volgen van deze bijscholing is verplicht voor juryleden met de kwalificatie LT en ZT, voor deze bijscholing wordt 1 (één) theoriepunt toegekend. Iedere coach 5/6 ontvangt automatische 50 licentiepunten.

Verdere informatie over de bijscholing wordt in een aanvullende email voorafgaande aan de bijscholing (waar te melden, geldende maatregelen enz.) toegestuurd.

Mochten er nog vragen zijn, dan kan er contact opgenomen worden met [email protected]

Bron: Persbericht