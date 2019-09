Blue Hors Fifty Cent naar Nathalie zu Sayn-Wittgenstein

De afgelopen drie dekseizoenen heeft Blue Hors Fifty Cent (Franziskus x Donnerball) een actieve rol gespeeld in de Deense fokkerij. Nu keert de publiekslieveling van de Deense hengstenkeuring van 2017 terug naar Nathalie zu Sayn-Wittgenstein, die hem als veulen kocht. Zij gaat de bij het DWB geprimeerde en daarnaast ook in Oldenburg en Hannover goedgekeurde hengst verder opleiden voor de sport.

Blue Hors Fifty Cent maakte al indruk met zijn nafok en leverde op de Blue Hors-kampioenschappen van zowel 2018 als 2019 de veulenkampioen. Daarnaast zijn er hoge sportieve verwachtingen van de inmiddels vijfjarige hengst. “Daarom hebben wij met prinses Nathalie afgesproken dat het vanzelfsprekend is dat de hengst naar haar terugkeert en zij er voor kan zorgen dat Fifty Cent zijn veelbelovende ontwikkeling voortzet”, aldus Blue Hors.

“Ik heb Fifty Cent de afgelopen tweeënhalf jaar dat hij bij Blue Hors stond nauwlettend gevolgd. En ik ben erg onder de indruk van zijn ontwikkeling als dressuurpaard. Ik kan nauwelijks beschrijven hoeveel ik er naar uitkijk om hem thuis te rijden. Het het wordt echt opwindend”, vertelt Nathalie zu Sayn-Wittgenstein enthousiast.

Fifty Cent blijft deel uitmaken van de hengstencollectie van Blue Hors.

Bron: Horses.nl/BlueHors

