Blue Hors Kingston verkocht

Stoeterij Blue Hors heeft de KWPN-goedgekeurde hengst Blue Hors Kingston (Toto Jr. x Turbo Magic) verkocht. De inmiddels negenjarige hengst is aangeschaft door de familie Rosenkilde. Dochter Sofia, die dit jaar deel uitmaakte van het Deense EK-pony dressuurteam, gaat de door Jan Zeewuster gefokte hengst in de sport uitbrengen.

Kingston werd in 2017 in de eerste bezichtiging van het KWPN voorgesteld door toenmalig eigenaren Ad Valk en Vasco Janke en werd (als één de publieksfavorieten) goedgekeurd op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch. In april 2018 liep hij de 14-dagentest in Adelheidsdorf (8,11 voor de dressuuronderdelen) en dat najaar werd hij reservekampioen van het KWPN Verrichtingsonderzoek (85,5 punten). Niet lang daarna werd hij verkocht aan Blue Hors. In 2020 reed Nanna Skodborg Merrald hem onder andere in de kwalificatie voor de Deense Pavo Cup, maar verder liep hij de afgelopen jaren weinig concoursen.

Bron: Horses.nl