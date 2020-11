Blue Hors St. Schufro na blessure weer in training

Blue Hors St. Schufro (St. Moritz Junior x Don Schufro) is, nadat hij dit voorjaar een blessure opliep, weer terug in training. De negenjarige hengst maakte in januari dit jaar een veelbelovend Grand Prix-debuut. Amazone Nanna S. Merrald stuurde St. Schufro toen naar bijna 75%.