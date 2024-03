Blue Hors stelt verhuizing uit tot na Olympische Spelen

Blue Hors heeft de verhuizing naar Stutteri Ask uitgesteld tot na de Olympische Spelen in Parijs. Blue Hors zou per 1 april verhuizen, maar omdat de bouw op Stutteri Ask niet op tijd afgrond is, blijft Blue Hors tot augustus gevestigd op Korshøjgaard.

Afgelopen najaar werd naar buiten gebracht dat Blue Hors in de toekomst een kleinere en eenvoudigere opzet krijgt. De focus komt meer op de (top)sport te liggen en er zijn dit seizoen nog maar vijf hengsten met vers sperma beschikbaar: St. Schufro, Farrell, Santiano, Monte Carlo en Baron.

Korshøjgaard

De locatie waar Blue Hors gevestigd was, Korshøjgaard, wordt overgenomen door Dennis Fisker en de familie Obel. Fisker en de familie Obel richten Randbøl Dressage Academy op en vestigen zich per 1 april op hun nieuwe locatie. Tot augustus delen ze de accommodatie met Blue Hors. Om die reden is het voor klanten van Blue Hors niet meer mogelijk hun merries op Korshøjgaard te stallen.

Bron: Eurodressage