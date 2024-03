Blue Hors verwelkomt Helgstrand’s Viva Vegas op stal

Via social media maakte de Deense stoeterij Blue Hors vandaag bekend Helgstrand's vierjarige hengst Viva Vegas te hebben gekocht. September vorig jaar liet de stoeterij weten flink te gaan inkrimpen met een blijvende focus op topsport en het dekstation. De Viva Gold OLD-zoon werd begin deze maand op de Deense hengstenkeuring nog uitgeroepen tot kampioen.

Viva Vegas werd in 2023 als premiehengst goedgekeurd op de DSP Hengstenkeuring en tevens gekroond tot reserve kampioen. Daar kwam hij voor 420.000 euro in handen van Helgstrand Dressage, waarna hij ook zijn goedkeuring bij het Oldenburger Verband en de Hannoveraanse vereniging ontving.

Deense verrichtingstopper

Helgstrand bood hem vervolgens aan op de Deense warmbloedhengstenkeuring in Herning waar hij groen licht kreeg om de verrichtingstest te doorlopen. Met 892 punten werd hij de verrichtingstopper van de Deense 35-dagentest. Hij behaalde een 8,5 en 9 voor rijdbaarheid, 8,5 voor stap, 9 voor draf, 9 en 9,5 voor galop en tussen een 9 en 9,5 voor potentieel.

Opvallend

De aankoop is opvallend. Blue Hors maakte vorig jaar bekend drastisch in te krimpen en biedt dit jaar nog maar vijf hengsten ter dekking aan, daarnaast werden in een reeks van veilingen paarden verkocht. De laatste tijd zijn er bewegingen waar te nemen waaruit blijkt dat de stoeterij iets minder haast maakt met het inkrimpen. De dressuurstal in Randbøl blijft voorlopig nog in gebruik en nu is er dus de aankoop van deze hengst.

