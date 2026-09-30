Blue Hors Viva Vegas gecastreerd

Blue Hors heeft de populaire dekhengst Viva Vegas (Viva Gold OLD x Rock Forever NRW) laten castreren. Viva Vegas werd op de DSP hengstenkeuring in München-Riem van 2023 geprimeerd en vervolgens in de veiling voor 420.000 euro afgeslagen aan Helgstrand. Een jaar later kocht Blue Horse de hengst, die zich nu als ruin volledig gaat richten op de sport.
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Horses.nl Bron:
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