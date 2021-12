Blue Hors Zackerey naar Lukas Fischer

Blue Hors Zepter (Zack x Wolkentanz II) is niet het enige paard dat de stallen van de Deense stoeterij heeft verlaten. Blue Hors heeft de zevenjarige Zackerey (Zack x Sandro Hit) namelijk bij Lukas Fischer in training gezet. De in Denemarken en bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst werd voorheen gereden door Daniel Bachmann Andersen en Severo Jurado Lopez.

Na het vertrek van Daniel Bachmann Andersen bracht Blue Hors de hengst onder bij Severo Jurado Lopez. Dit jaar stond Zackerey het dekseizoen weer bij Blue Hors, maar tot voor kort was het nog onduidelijk wie zijn nieuwe ruiter was. Inmiddels heeft Lukas Fischer aangekondigd dat hij de verdere opleiding van Zackerey voor zijn rekening neemt. “Een paar weken geleden werden we bij ons wedstrijddebuut tweede met een score van boven de 69%. Nu kijk ik uit naar wat 2022 ons gaat brengen. Dit paard heeft een fantastisch karakter en wil graag presteren.”

Bron: Eurodressage