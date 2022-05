Blue Hors Zatchmo verkocht

Stoeterij Blue Hors heeft Blue Hors Zatchmo (Zack x Donnerhall) verkocht. De dertienjarige Oldenburger-hengst vervolgt zijn carrière onder het zadel van een internationale dressuuramazone.

De door Inge Bastian (ook de fokker van Weihegold) gefokte Zatchmo, werd als jaarling door Blue Hors aangeschaft. Hij doorliep het hengstenkeuringstraject met succes en werd daarna opgeleid door Allan Grøn. In maart 2017 won de hengst zijn internationale Lichte Tour-debuut en werd aan het einde van dat jaar aangeschaft door Agnete Kirk Thinggaard. Na een paar internationale Grand Prix’ in 2019 en 2020 keerde de hengst weer terug naar Blue Hors.

Skodborg Merrald

Daar nam Nanna Skodborg Merrald de teugels van Zatchmo over. Bij het gezamenlijke internationale Grand Prix-debuut op CDI3* Le Mans wonnen ze zowel de Grand Prix (75,456%) als de Spécial (75,391%). Afgelopen maart reed de amazone Zatchmo op CDI5* Herning. Daar liep hij met 75,826% naar de derde plaats in de Grand Prix en werd met 77,150% vierde in de kür.

Bron: Horses.nl/Blue Hors