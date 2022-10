Blue Hors Zepter verder onder Kristian Würtz Green

Kristian Würtz Green, die sinds 1 september dit jaar als stalruiter verbonden is aan Blue Hors, is de nieuwe ruiter van Blue Hors Zepter (Zack x Wolkentanz II). De veertienjarige Oldenburger was dit jaar met Patrik Kittel in het zadel uiterst succesvol op internationaal Grand Prix-niveau, maar Blue Hors haalde de ruin in juli dit jaar weer terug naar Denemarken.

De pas twintigjarige Kristian Würtz Green nam bij de jeugd aan drie Europese kampioenschappen deel, in 2016 en 2017 bij de pony’s en in 2020 bij de junioren. In mei dit jaar maakte hij bekend dat hij vanaf 1 september bij Blue Hors in dienst zou treden. Dit weekend stuurde hij Zepter voor het eerst de ring binnen. Op een nationale wedstrijd stuurde hij de ruin met 72,456% naar de tweede plaats in de Intermédiaire II.

Blue Hors Zepter begon zijn carrière onder het zadel van Daniel Bachmann Andersen, maar kwam toen de ruiter bij Blue Hors vertrok, uiteindelijk bij Kittel onder het zadel. Met de Zweedse ruiter won Zepter onder andere de Grand Prix kür op de CDIO5* Nations Cup in Rotterdam (80,465%) en werd tweede in de kür op de CDIO4* Nations Cup in Falsterbo.

Bron: Horses.nl/Dressprod