Bon Vivaldi NRW verkocht

Hermann Lenders heeft de bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst Bon Vivaldi NRW (Benicio x Vivaldi) verkocht. De hengst, die vorig jaar met Eike Bewerungen zevende werd in de kleine finale op het WK Jonge Dressuurpaarden, vervolgt zijn carrière onder het zadel van Henri Schamburg, een leerling van Sönke Rothenberger.

Bon Vivaldi liep in het voorjaar van 2019 de 14-dagentest in Schlieckau en sloot die af met een 8,34 voor de dressuuronderdelen en een 7,35 voor het springen. Datzelfde jaar werd hij met Eike Bewerungen reservekampioen op de Westfaalse Kampioenschappen en won brons op de Bundeschampionate. In 2020 liep de hengst in maart naar een 8,84 in de sporttest, een jaar later scoorde hij een 8,94. Hij kwalificeerde zich in 2021 ook voor de Bundeschampionate, maar kwam toen niet verder dan plaats 35 in de kleine finale. Dit jaar werd Bon Vivaldi zevende in de kleine finale op het WK Jonge Dressuurpaarden en vijftiende op de Bundeschampionate.

Bron: Eurodressage