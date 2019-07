Bond blundert: Windsor verliest ster

De Britse hippische sportbond heeft zijn excuses aangeboden aan Simon Brooks-Ward, de organisator van het 5*-evenement in Windsor. Door een administratieve blunder verliest het topevenement in de tuin van de Britse koningin volgend jaar een ster.

De aanvraag voor de continuering van de vijfsterren-status had vóór september 2018 binnen moeten zijn bij de FEI. Maar dat was de British Equestrian Federation even vergeten. Toen de aanvraag alsnog werd gedaan, verzetten de andere vijfsterren-organisaties van hetzelfde weekend (La Baule en Madrid) zich met succes tegen dit verzoek.

Maatregelen

“Het spijt de BEF zeer dat deze fout is gemaakt en er zijn maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen”, aldus de Britse bond in een verklaring. De Royal Windsor Horse Show zal nu van 13 tot en met 17 mei 2020 een 3* en 4*-status hebben.

Bron: Horses.nl