Bondscoach Deens ponyteam van terrein gestuurd door onnodig zweepgebruik

Op de Nordic Baltic Championships in het Deense Vilhelmsborg werd Jette Nevermann Torup, de trainer van het pony dressuurteam, verzocht het terrein te verlaten. Twee stewards en een behandelend dierenarts plaatsten hun vraagtekens bij een actie van Nevermann Torup, die onnodig een zweep gebruikte op één van de pony's.

In een verklaring laat de Deense Hippische Federatie (DRF) weten: “Jette Nevermann Torup heeft toegegeven dat ze ongepast en niet in overeenstemming met de ethische regels van de Deense Hippische Federatie heeft gehandeld. Het is één van de belangrijkste taken van de DRF om er voor te zorgen dat de paarden en pony’s op de best mogelijk manier worden behandeld. Het incident wordt opgepakt en wordt verwerkt.”

Bron: DRF/Eurodressage