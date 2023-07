Bonhomme verkoopt Maracaná en DeLorean naar Australië

Na het vertrek van stalamazone Simone Pearce heeft Gestüt Bonhomme twee hengsten naar het buitenland verkocht. De veelbesproken 700.000 euro-hengst Maracaná (Millennium x Lord Loxley) en de Hannoveraanse premiehengst DeLorean (Dancier x Weltmeyer) zijn aangeschaft door de Australische Grand Prix-ruiter David Shoobridge, die destijds ook de KWPN-goedgekeurde hengst OO Seven naar zijn thuisland haalde.

Maracaná werd als veulen in 2015 voor 26.000 euro gekocht door Gestüt Sprehe. Een goede investering, want de hengst bracht in 2017 700.000 euro op in de veiling van HK Westfalen, waar hij in handen van Gestüt Bonhomme kwam. De hengst slaagde in 2018 met een 8,34 voor de 14-dagentest en was het jaar daarop de beste hengst op de sporttest in Verden. Het jaar daarop werd Maracaná de ring uitgestuurd, omdat hij herhaaldelijk ongehoorzaam was. Met amazone Lena Waldmann was de hengst vervolgens succesvol in meerdere jonge paarden-proeven en hij kwalificeerde zich twee jaar op rij voor de Bundeschampionate. Na het vertrek van Waldmann werd hij niet meer in de sport uitgebracht.

DeLorean

DeLorean, de volle broer van Sprehe’s Dancier Gold, liep in 2016 slechts twee nationale wedstrijden. Hij kreeg wel een goede score in de 30-dagentest in 2014, waar hij voor de dressuuronderdelen maar liefst een 9,15 scoorde. Op de Bundeschampionate-kwalificatie in Werder scoorde hij een 8,4.

