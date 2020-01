Bonita Springs aangeschaft door sponsor van Marcela Krinke-Susmelj

Bonita Springs (Boston x Fidertanz I), dit jaar nog de reservekampioene van de Nürnberger Burg-Pokal-finale, is afgelopen zomer aangeschaft door Irina Meyer, de sponsor van Marcela Krinke-Susmelj. Hoewel de achtjarige merrie is aangeschaft als toekomstpaard voor de Zwitserse Grand Prix-amazone, blijft Bonita Springs voorlopig nog in training bij haar huidige amazone Kira Wulferding.

Met Wulferding in het zadel werd Bonita Springs in 2018 aangewezen als reserve voor de Wereldkampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden en nam deel aan de finale van de Bundeschampionate in Warendorf. Vorig jaar maakte de combinatie de overstap naar de Lichte Tour-dressuur. In juni dat jaar liep de merrie naar een topscore van 78% in de kwalificatie voor de Nürnberger Burg-Pokal en was in december de grootste concurrente van finale-winnaar Total Hope.

Verkoop

De merrie werd afgelopen zomer al aangeschaft door Meyer, maar ze stond ten tijde van de finale bij de FEI en FN nog geregistreerd bij fokker Ulla Katzorke-Hellweg. Amazone Kira Wulferding liet aan Eurodressage weten dat Krinke-Susmelj de merrie vorig jaar heeft geprobeerd, maar voorlopig nog niet in het zadel stapt. De Zwitserse verscheen de laatste 2,5 jaar niet meer in de ring.

