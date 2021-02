Bonte halfbloed Friese Grand Prix-merrie verder met 12-jarige amazone

Adiah HP (Nico x Anton 343) vervolgt haar carrière met amateuramazone Ashley Maul. Met Jim Koford in het zadel werd de bonte halfbloed Fries drie keer Amerikaans Grand Prix-kampioen. Koford onderging afgelopen november een derde herniaoperatie en besloot mede daarom de teugels van Adiah HP over te dragen aan Maul.

“Mijn derde operatie in november, was de zwaarste. Ik kon niet meer rijden. Eén van de meiden op stal had moeilijkheden met haar paard, dus liet ik haar Adiah rijden. Ik keek vervolgens met verbazing naar het plezier dat Adiah had”, vertelt Koford.

Verbluffend

Maul is pas twaalf (!) jaar oud. “Ik dacht: misschien gaat ze wel wijken of wat schouderbinnenwaarts, maar uiteindelijk liet Adiah een verbluffende piaffe- en passagetour zien met dit twaalfjarige meisje. Echt geweldig!” Koford besloot zodoende dat het tijd was voor een nieuw hoofdstuk.

Bijzondere afkomst

De Amerikaan had de opvallende merrie al zes jaar onder het zadel. Ze is gefokt uit een Friese moeder en heeft een halfbloed Fries als vader. Haar vosbonte kleur heeft ze meegekregen van overgrootvader Samber. Met Koford behaalde ze ook mooie internationale resultaten, waaronder een derde plaats op de wereldbekerwedstrijd in Devon.

Bron: Chronicle of the Horse