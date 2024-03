Brandy Bos’ EK-paard Florett W verkocht

Brandy Bos vormt niet langer een combinatie met Florett W (Jazz x Sandro Hit). De combinatie was succesvol in de internationale sport met als hoogtepunt het Europees kampioenschap voor young riders van 2022 in Hartpury. De 14-jarige ruin is verkocht en gaat zijn carrière voorzetten in Taiwan.

De door Willie Wijnen gefokte en door Dorien van der Lee opgeleide Florett W kwam in 2020 onder het zadel van Brandy Bos. De combinatie begon in het ZZ-Licht en stapte al vrij snel over naar de young riders. In die klasse scoorden ze bij hun internationale debuut in 2021 in Grote-Brogel gelijk een hattrick met scores boven de 70%. In 2022 was er zilver op het NK Dressuur en werd het internationale tijdperk bij de young riders afgesloten met een plek in het EK-team. Later dat jaar wonnen ze de finale van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup, tevens hun laatste wedstrijd bij de young riders.

Zware Tour

Vervolgens richtte Bos zich met de Jazz-zoon op de Zware Tour en in 2023 volgde het debuut. “Voor Florett wilde ik nooit een Jazz en nu wil ik er wel tien”, vertelde de amazone eerder aan Horses.nl. “Florett is veruit het meest bijzondere paard wat ik ooit heb gehad.”

