Brecht en Dominique D’Hoore kopen Manege de Wolf

Brecht D'Hoore en Dominique D'Hoore-van der Horst gaan per 21 april een nieuwe uitdaging aan. Het dressuurechtpaar was met hun bedrijf Wolfshoeve Training gevestigd in het Brabantse Hoogerheide en hebben nu in het nabijgelegen Huijbergen Manege de Wolf gekocht. Daar gaan ze hun activiteiten voorzetten en daarnaast blijven het manegebedrijf en de pensionstal bestaan.

“Een spannende tijd met nieuwe kansen en ontwikkelingen waar wij heel erg naar uitkijken”, aldus Dominique en Brecht D’Hoore. Grand Prix-ruiter Brecht heeft sinds vorig jaar de beschikking over de KWPN-hengst Inverness (Everdale x Johnson). Met deze achtjarige hengst maakte hij begin dit jaar met ruim 70% een succesvol debuut in de Prix St. Georges.

Wedstrijden

Manege de Wolf is gelegen naast de stallen van Annemieke en Pieter van der Horst, de ouders van Dominique. “Dit betekent dat onze huidige activiteiten: de fokkerij, opfok, training en sport op een aaneengesloten bedrijf gerealiseerd kunnen worden”, vervolgt D’Hoore. Op hun accommodatie in Hoogerheide werden regelmatig wedstrijden voor de basis en Subtop georganiseerd en het plan is om dit ook Huijbergen te gaan doen.

Bron: Horses.nl