British Dressage treedt hard op tegen rollkür

Rollkür was al langer niet toegestaan in Groot-Brittannië, maar British Dressage zet er nu een dikke streep door. Als toeschouwers of andere aanwezigen op een wedstrijd getuige zijn van rollkür, kunnen zij daar via een formulier op de website een melding van maken. Daarbij wordt gevraagd bewijs in de vorm van getuigenverklaringen, video's of foto's aan te leveren.Ook zijn er enkele wijzigingen betreffende de bloedregel.

Met dergelijk bewijs kan de Welzijnsfunctionaris de situatie voorleggen aan het Disciplinair Panel, zodat er verdere actie kan worden ondernomen. Daarnaast brengen op wedstrijd aanwezige stewards in de toekomst direct verslag uit aan de hoofdjury of aan de organisatie op het moment dat iemand rollkür gebruikt.

Bloedregel

Op alle wedstrijden geldt dat als de jury bij C bloed ziet gedurende de proef, de proef wordt stilgelegd. De jury controleert of er sprake is van vers bloed. Als dat het geval is, wordt de combinatie uitgesloten en is daar niets tegenin te brengen. Blijkt er geen sprake te zijn van vers bloed, mag de combinatie de proef vervolgen. Mocht een steward bloed zien bij het losrijden, maakt hij daarvan een melding bij de ruiter en zal adviseren zich terug te trekken. Als de ruiter dit niet doet, wordt de jury gewaarschuwd en mag de combinatie niet van start gaan.

Bloed na afloop proef

Als er na afloop van de proef bloed wordt gezien door een steward, wordt dit overlegd met de jury. Als het gaat om bloed bij de mond of sporen, volgt uitsluiting. Mocht er op een andere plaats wat bloed te zien zijn, wordt overlegd of de combinatie wel of niet wordt uitgesloten en of hij of zij nog aan andere proeven op het concours mag deelnemen.

Sporenplek

In het geval een paard een sporenplek heeft, wordt gecontroleerd of er kans is dat de huid stuk gaat en gaat bloeden. In dat geval, moet de ruiter zich terugtrekken. Als de sporenplek pas na de proef wordt ontdekt en de huid nog heel is, volgt er geen uitsluiting. Daarna mag de ruiter de wedstrijd pas vervolgen als een onafhankelijke dierenarts daar toestemming voor geeft.

Bron: British Dressage