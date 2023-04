Britse amazone turnt renpaard van 600 dollar om tot Grand Prix-paard

Een Britse dressuuramazone heeft een voormalig renpaard, dat ze kocht voor slechts 600 dollar, succesvol omgeturnd tot een Grand Prix-paard. De vijftienjarige merrie, die met 1,52m maar net iets groter is dan een pony. liep het laatste weekend van maart met haar amazone Alice Pullem naar bijna 63% in haar eerste Grand Prix op een nationale wedstrijd in het Schotse Aberdeenshire. "Op de laatste lijn, waar je passage, piaffe, passage rijdt, moest ik denken aan hoe ik keek naar Valegro op de Olympische Spelen", vertelt Pullem aan Horse & Hound. "Het was heel emotioneel en echt ongelooflijk."

Pullem vertelt normaal nooit last van wedstrijdspanning te hebben, maar toen ze met Rosie, zoals het ex-renpaard op stal genoemd wordt, op het losrijterrein kwam, kon ze van de zenuwen met niemand meer praten. “In de proef zijn er zeker dingen die beter kunnen gaan, maar Rosie voelde eigenlijk vertrouwd aan en ze deed alles wat ik vroeg”, vertelt Pullem over haar eerste Grand Prix-wedstrijd ooit. “Ook toen ik zelf zo in de proef opging dat ik per ongeluk zeventien eners reed in plaats van vijftien.”

Project

Pullem kocht de merrie in 2014 als een projectje om haar om te trainen naar de dressuur en weer te verkopen, maar besloot al snel dat ze haar helemaal niet meer kwijt wilde. De kleine Rosie ontwikkelde voortvarend en werd, ondanks dat Pullem ook twee dressuurgefokte paarden heeft, haar eerste paard in de Subtop en haar eerste paard in de Grand Prix. “Rosie is het eerste paard waarmee ik met slipjas de middellijn opgereden ben en als je dat in het begin tegen mij had gezegd, zou ik je hebben uitgelachen”, bekent de amazone, die traint met Eilidh Grant en Pammy Hutton. “Rosie kan best lastig zijn en het is echt niet altijd makkelijk geweest, maar zij denkt zelf dat ze alles kan en ik heb ongelooflijk veel geleerd van haar over het trainen van paarden. Als ik haar gereden heb, heb ik eigenlijk altijd lekker gereden.”

De grootste uitdaging voor de merrie was het aanleren van de pirouettes, want bijna op de plaats galopperen, dat ging tegen alles in wat Rosie op de renbaan had geleerd. “We zijn begonnen met een een oefening, die je ook in reining doet: de middellijn op galopperen, draaien en de baan weer uit”, vertelt Pullem over het plan van aanpak dat een van haar trainers had bedacht. “En daarna werd het een kwestie van vertragen en mooier afwerken, wat uiteindelijk leidde tot het gewenste resultaat.”

Bron: Horse & Hound