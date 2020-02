Britse EK-pony Valhallas Zorro naar Louise Hooijen

De Welsh-hengst Valhallas Zorro (Valhallas Lord Matrafal x Fjordglimts Sir Johnson) is de nieuwe aanwinst van Louise Hooijen. De elfjarige hengst maakte onder het zadel van Holly Kerslake deel uit van het Britse pony-dressuurteam en nam afgelopen jaar deel aan het Europees kampioenschap in Strzegom. Daar eindigde het duo vierde met het team en individueel op de twintigste plaats.

Valhallas Zorro werd in Denemarken geboren bij fokker Carl Trock en liep daar ook zijn eerste internationale wedstrijden. Met Anne Mette Lyager won hij in 2014 en 2015 het Deens kampioenschap voor jonge dressuurpony’s. In 2016 maakte hij de overstreek naar Groot-Brittannië.

Bron: Eurodressage