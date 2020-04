Britse pony-amazone Annabella Pidgley blijft investeren

Het internationale dressuurpaard Belafonte (Belissimo M x Wendekreis) is verkocht aan Annabella Pidgley. De Britse pony-amazone, dochter van internationaal jurylid Sarah Pidley, voegde onlangs nog de spectaculair bewegende Espe (Escolar x Dimaggio) aan haar collectie toe. De Hannoveraanse premiehengst Belafonte werd door Ellen McCarthy uitgebracht in de U25 Grand Prix.

De in Duitsland gevestigde McCarthy schafte de hengst anderhalf jaar geleden aan bij Andreas Helgstrand. Belafonte werd in 2006 goedgekeurd bij het Hannoveraner Verband en nam op vijfjarige leeftijd deel aan het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden, toen nog onder het zadel van Dominique Mohimont. In 2014 nam de Canadese young riders-amazone Naima Moreira Laliberté de teugels over.

Plannen van Pidgley

Na een periode bij McCarthy vervolgt de hengst zijn carrière nu bij Pidley, die met hem mikt op de junioren-rubrieken. De jonge Britse amazone hoopte dit jaar op een laatste seizoen bij de pony’s, maar haar planning pakt nu anders uit in verband met de corona-uitbraak. De Pidley heeft drie jonge paarden in training bij Cathrine Dufour. Naast Espe zijn dat de talentvolle zevenjarige Vamos Amigos (Vivaldi x Hotline) en de achtjarige Hilus MHB (Johnson x Don Primero).

Bron: Eurodressage/Horses.nl