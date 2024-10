Britt Dekker droomt van Los Angeles 2028: ‘Nu al bij John de Mol aankloppen durf ik niet’

Britt Dekker vertelde vanochtend in De Radio 10 Ochtendshow met Lex Gaarthuis dat ze er van droomt om deel te nemen aan de Olympische Spelen in Los Angeles, maar gaf ook aan dat er een reële kans is dat ze daarvoor een ander paard nodig heeft. "Laatst zag ik er een van 10 miljoen euro, maar om nu al bij John de Mol aan te kloppen durf ik niet."