Brittany Fraser-Beaulieu ontvangt beurs van ruim 6.500 euro

Brittany Fraser-Beaulieu heeft de Brosda Olympic Bursary voor de derde keer uitgereikt gekregen. De Canadese amazone ontving de beurs met een waarde van 10.000 Canadese dollar al eerder in 2018 en 2020.

Het Élisabeth Brosda Memorial Fund werd opgezet ter nagedachtenis aan de dochter van Marie-Franse Maisonneuve. “Brittany heeft keer op keer bewezen dat ze Élisabeth’s passie voor excellentie deelt – zowel in de ring als daarbuiten – en daarnaast heel toegewijd is aan het Canadese dressuurteam”, vertelt Equestrian Canada.

Vereerd

“Ik voel me vereerd om wederom de Brosda Bursary ter nagedachtenis aan Élisabeth te mogen ontvangen. Élisabeth was een enthousiaste amazone en ik heb het genoegen gehad haar te mogen coachen. Ze had dromen om aan de Olympische Spelen deel te nemen. Deze beurs gaat uit naar training en wedstrijden in aanloop naar de Spelen in Tokio”, aldus Fraser-Beaulieu.

