BuCha-finalist For Sure naar Portugese U25-ruiter

De voormalig Hannoveraanse premiehengst, maar inmiddels geruinde For Sure (Finest x De Niro) is de nieuwe aanwinst van de Portugese Grand Prix U25-ruiter Francisco Villa Nova. Villa Nova vertegenwoordigde zijn thuisland in 2019 op het Europees kampioenschap bij de young riders en in 2020 en 2021 in de U25. Met For Sure hoopt hij zijn toekomstpaard te hebben gevonden.

For Sure werd op de Hannoveraanse hengtsenkeuring in 2017 voor 360.000 euro aangeschaft door de Luxemburgse stal Dressage Grand Ducal en Helgstrand Dressage. Hij werd in het voorjaar van 2018 bij het DWB goedgekeurd en voltooide op Deense bodem zijn veertiendagen-test (gemiddelde score 7,10). In juni maakte Helgstrand bekend dat de hengst WFFS-drager is. Hij werd niet tot nauwelijks door de fokkers gebruikt.

Verkoop

In 2020 kwam For Sure in handen van Barbara Welding en Antonia Christine Palma E Santos nam de training van hem op zich. Later dat jaar maakte hij zijn nationale debuut op M-niveau. Een jaar later kwalificeerden de Noorse amazone en For Sure zich voor de Bundeschampionate. Na een derde plaats in de kleine finale werden ze negende in de finale.

Bron: Eurodressage