Bundeschampionat-zilveren Rock Revolution naar dochter Kristy Oatley

De Westfaals kampioen en reservekampioen van het Bundeschampionat, Rock Revolution (Rock Forever NRW x Davignon I), is aangeschaft door Rosalind Oatley. Haar twaalfjarige kleindochter Rose, dochter van de Australische Grand Prix-amazone Kristy Oatley, is de nieuwe amazone.

Op het Bundeschampionat in september werd de bruine ruin voorgesteld door Lars Schulze Sutthof. Zijn vader Bernard fokte de zesjarige uit de Davignon I-dochter Donatella. Lars Schulze Sutthof werd drie jaar achtereenvolgend met Rock Revolution voor het Bundeschampionate geselecteerd en werd dit jaar bekroond met zilver. Tevens won het duo goud op het Westfaals kampioenschap.

Succesvol jaar Oatley

Oatley maakte dit jaar haar internationale debuut met de negenjarige pony Daddy Moon. Ze won in Budapest direct alle drie de proeven en tweede bij de Preis der Besten in Warendorf. Op de Future Champions in Hagen nomineerde ze zich voor het Europees kampioenschap in Strzegom, waar ze met het Duitse team goud won. Op de Duitse jeugdkampioenschappen won ze goud.

Oatley en Rock Revolution

