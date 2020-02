Bundeskampioen Destello OLD tweede in debuut L-dressur

Destello OLD (Dimaggio x Fürst Fugger) liep op een nationale wedstrijd in Ankum naar de tweede plaats in zijn debuut in de Duitse klasse L-dressur. Zijn amazone Beatrice Buchwald stuurde de vijfjarige hengst naar een 8,30. Destello OLD won vorig jaar het Bundeschampionat voor vierjarige dressuurhengsten.

Destello OLD werd eerder vorig jaar al kampioen in Oldenburg bij de vierjarige hengsten en overtuigde op de Bundeschampionate in Warendorf onder andere met negens voor de draf en galop. Inmiddels is de hengst gepromoveerd naar een niveau hoger.

Bron: St. Georg