Bundeskampioen Forever Valentine NRW naar Beatrice Hoffrogge

Beatrice Hoffrogge is de nieuwe amazone van Forever Valentine NRW (Franziskus FRH x Laurentio), die op zesjarige leeftijd goud won op de Bundeschampionate. De merrie genoot haar opleiding onder het zadel van Thomas Schulze en werd, voor ze naar Hoffrogge ging, een korte periode gereden door Femke de Laat.

Met Thomas Schulze nam Forever Valentine NRW drie jaar op rij deel aan de Bundeschampionate. In 2020 werd ze veertiende in de finale voor vijfjarigen, het jaar daarop volgde goud en in 2022 eindigde ze tiende in de finale voor zevenjarigen. Schulze probeerde haar ook drie jaar op rij geselecteerd te krijgen voor het WK Jonge Dressuurpaarden. In 2020 werd ze geselecteerd, maar ging het WK in verband met corona niet door. De twee jaar daarop schopte ze het wel tot de longlist, maar bleef een kwalificatie uit.

Eind vorig jaar besloot haar Belgische eigenaresse Caroline van Zele dat het tijd was voor een nieuwe amazone. De merrie vertrok in de eerste instantie naar Nederland, maar werd daarna naar Hoffrogge gebracht.

Bron: Eurodressage