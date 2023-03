Bundeskampioen Segantini verkocht

Bundeskampioen Segantini (Secret x Fidermark NRW), uit de eerste jaargang van de populaire hengst Secret, is verkocht. Nieuwe eigenaar is Gestüt MK Ammerland. De vijfjarige Hannoveraanse premiehengst kreeg vorig jaar in Warendorf de topscore van 9,2 met de ultieme tien voor rijdbaarheid.