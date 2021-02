Bundeskampioen Sommernacht naar Kristy Oatley

Kristy Oatley heeft de voormalig Bundeskampioen Sommernacht (Rocco Granata x San Remo) aangeschaft. De merrie, gefokt door en tot voor kort nog in eigendom van Ingo Pape, versloeg op de Bundeschampionate in 2020 titelfavorieten So Unique en Gaitano.

Met Greta Heemsoth in het zadel won Sommernacht vorig jaar – buiten een tweede plaats in de kwalificatieproef op de Bundeschampionate – alle proeven waaraan ze deelnam, met als hoogtepunt de overwinning in Warendorf. De merrie werd eveneens geselecteerd voor het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden in Verden, maar dat werd afgelast in verband met corona.

Moederlijn

Ingo Pape fokte de merrie uit Solo (San Remo x Florestan I). Deze merrie komt uit dezelfde moederlijn als de goedgekeurde hengst Rosenstolz (v. Rosenkavalier) zijn volle broer, de Grand Prix-hengst Rasantos.

Bron: Eurodressage/Horses.nl