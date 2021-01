Capri Sonne Jr. geblesseerd

Capri Sonne Jr. (Rhodium x San Remo), het internationale Grand Prix-dressuurpaard van Laura Tomlinson, is geblesseerd. De veertienjarige KWPN-hengst heeft een botkneuzing opgelopen.

Een botkneuzing is een schade aan het bot, vaak ontstaan door een zware impact op het bot. De genezing van een dergelijke blessure kan enkele weken in beslag nemen.

Carrière

Tomlinson schafte Capri Sonne Jr. in 2015 aan als haar toekomst Grand Prix-paard. Daarvoor liep de hengst succesvol (internationaal) Lichte Tour met Dinja van Liere. De Britse amazone maakte in 2018 haar internationale Grand Prix-debuut met de hengst. In juli 2019 verscheen het duo voor het laatst aan start op CDI3* Hickstead.

