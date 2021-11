Carina Cassøe Krüth: ‘De bondscoach is verleden tijd’

Carina Cassøe Krüth, de huidige nummer acht van de wereldranglijst dressuur, vertelt in een interview met Zibrasport Equest over het vertrek van bondscoach Nathalie zu Sayn-Wittgenstein. De Dansk Ride Forbund (DRF) heeft besloten afscheid te nemen van de rol bondscoach en in plaats daarvan komt er een deskundig team dat de ruiters gaat adviseren. "Het hebben van een bondscoach heeft in het verleden goed gewerkt, maar de tijden zijn veranderd. De DRF heeft geaccepteerd dat wij onze eigen trainers hebben en vertrouwt erop dat wij weten hoe we ons het beste op wedstrijden kunnen voorbereiden."

De Deense amazone, die inmiddels vier jaar lang bij Andreas Helgstrand traint, maakte met Heiline’s Danciera (Fürstenball x De Niro) deel uit van het Deense team dat vierde werd op de Olympische Spelen in Tokio en daarnaast werd ze individueel zevende. “Ik heb in de afgelopen jaren niet bij de bondscoach getraind, ik heb namelijk mijn eigen set-up”, vertelt Cassøe Krüth.

‘De DRF heeft geluisterd’

“Het is belangrijk dat we op concours hetzelfde management hebben als thuis. En dat ik mijn eigen trainer bij me heb, die ik zelf moet betalen. Dat is misschien wel duur, maar daar kies ik voor, want dat is wat voor mij het beste werkt”, licht ze verder toe. “De DRF heeft goed naar haar ruiters en amazones geluisterd. Ze bevelen ons niet om bij een bondscoach te trainen, maar ondersteunen ons juist om iets anders te doen.”

Bron: Zibrasport Equest