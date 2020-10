Carina Cassøe Krüth: ‘De Grand Prix is moeilijk, maar met Danciera is het anders’

Carina Cassøe Krüth en de pas negenjarige Heiline's Danciera (Fürstenball x Dancier) vormden afgelopen weekend dé verrassing van de FEI Wereldbekerwedstrijd in Vilhelmsborg. De Deense amazone stuurde de merrie, die pas haar vierde internationale Grand Prix liep, naar 84,455% in de Kür op muziek. Cassøe Krüth vertelt aan FEI over haar speciale band met de merrie.

Carina Cassøe Krüth brengt May-Day Graftebjerg (Dream of Heidelberg x Rainman) sinds 2017 uit op internationaal Grand Prix-niveau en heeft in Heiline’s Danciera haar tweede paard op dat niveau. “De Grand Prix is moeilijk, maar met Danciera is het anders. Ze heeft iets extra’s. En het maakt het wat eenvoudiger, dat ikzelf alle knopjes heb geïnstalleerd.”

Van klein begin naar Olympische droom

De Deense heeft de merrie sinds vierjarige leeftijd onder het zadel. Samen namen ze drie jaar achtereenvolgens deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden. Inmiddels zijn ze aangekomen op het hoogste niveau en stiekem droomt Cassøe Krüth al van de Olympische Spelen. “We kennen elkaar door en door. Danciera vertrouwt me voor 100%.”

Mogelijke kanshebbers

Bondscoach Nathalie zu Sayn-Wittgenstein ziet de combinatie als mogelijke kanshebbers voor een teamplaats. “Die twee stralen een bijzondere harmonie uit. Danciera is het meest ongecompliceerde paard dat ik ken en het is een genot om naar haar te kijken. Ze laat alles er heel speels en gemakkelijk uitzien, wat ook te danken is aan Carina’s goede training.”

Alle kansen

De reis van Cassøe Krüth en de merrie is ook voor Danciera’s eigenaren, Poul en Ingrid Thøgersen, heel spannend. Ze geven de amazone alle kansen om haar Olympische droom na te jagen. “Het geeft ons zoveel mooie ervaringen”, vertelt Poul Thøgersen. Hij en zijn vrouw Ingrid zijn gepensioneerd en proberen bij alle wedstrijden aanwezig te zijn.

Carina Cassøe Krüth en Danciera op de Deense kampioenschappen:

