Carl Hester ambassadeur van NAF

Het bedrijf NAF gaat een samenwerking aan met de topruiter Carl Hester. De Brit is ambassadeur geworden van de firma NAF, die supplementen en zorgproducten op de markt brengt.

Claire Rowlands, International Marketing Manager van NAF, is enthousiast over de samenwerking. ”Carl Hester heeft grote invloed wereldwijd. Het is een win/win situatie: Hester wordt voorzien van adviezen op maat met Five Star ondersteuning van NAF, waarbij Hester ons helpt ons bedrijf verder te ontwikkelen.”

Samenwerking

Rowlands: ”Gezien onze officiële status als partner van Team GBR, is het volstrekt logisch om zo’n essentiële ruiter, trainer en mentor met zijn team te ondersteunen! Met Hester natuurlijk, ook zijn super groom Alan Davies. Ik zie uit naar onze samenwerking gedurende veel succesvolle jaren. We verheugen ons op de tijd die voor ons ligt, speciaal nu omdat dit een Olympisch jaar is!”

Vertrouwen

Hester: “Vertrouwen is alles voor een ruiter en trainer. Vertrouwen is dus cruciaal bij alles wat ik doe en bij de producten die ik gebruik voor mijn paarden. De reputatie van NAF als officiële leverancier van Team GBR, de betrokkenheid bij een dopingvrije sport, dit samen met hun uitgebreide onderzoek wat resulteert in producten die echt werken, dat alles gaf me volledig vertrouwen om dit unieke Britse merk te gaan vertegenwoordigen. Ik ben er trots op om ambassadeur van NAF te zijn!”

