Carl Hester: ‘Even thuis kunnen blijven is geweldig’

Carl Hester sprak afgelopen zondag in een livechat met Matt Harnacke openhartig over zijn carrière, zijn manier van trainen, het coronavirus en het uitstellen van de Olympische Spelen. De Britse topruiter is van mening dat het uitstel van Tokyo ook zeker positieve kanten heeft: "Een ander jaar is voor elk paard enorm veel tijd in training en fysieke volwassenheid."

“Ik moet zeggen dat het na de aanvankelijke teleurstelling een enorme opluchting is”, vertelt Hester over het uitstel. “Toen die druk weggenomen werd, kon ik even diep ademhalen. Het is geweldig om even thuis te kunnen blijven.”

‘Net de Grand National’

“Als je geen doel hebt, moet je alles veranderen en dan heb je de mogelijkheid om je paard te beschermen. De oudere paarden moeten vooral soepel gehouden worden en de jongere paarden moeten meer leren. We gaan hier altijd met ze naar buiten en ze komen allemaal in de wei. Momenteel hebben ze allemaal het voorjaar in de bol, het is net de Grand National hier”, vertelt Hester lachend.

Heuvels

“Een ander jaar is voor elk paard enorm veel tijd in training en fysieke volwassenheid. Werk je paarden vooral niet alsof je naar de Spelen gaat. Je gaat niet. Wij werken de paarden veel met heuvels en de focus ligt vooral op de fitness. Ik heb hier wat heuvels. We gaat daar stappen, draven en galopperen de heuvel op en af. Minder druk en een beetje fitness.”

Bron: Instagram Matt Harnacke